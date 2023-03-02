Последнее обновление: 02.03.2023 16:10

Саммит G20 требует от России продлить зерновую сделку

Война в Украине стала главной темой саммита "Большой двадцатки", проходящего в Дели, несмотря на намерения принимающей стороны уделить больше внимания проблемам развивающихся стран.

Участники встречи единодушны в том, что Россия должна вывести войска из Украины ради мира и возобновления глобальной экономической стабильности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России продлить так называемую зерновую сделку, заключенную при посредничестве Турции и ООН, сроки которой истекают в марте.

Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями сам похоронил эту сделку. В частности, Москва возмущена тем, что санкции, наложенные на экспорт российских товаров (особенно удобрений), остаются прежними.

Выполнение условий зерновой сделки и продление ее сроков крайне важны для сдерживания глобальных цен на продовольствие и борьбы с дефицитом продуктов, от которого особенно страдают бедные страны.

С начала войны Россия блокировала в черноморских портах украинские товары, главным образом зерно и кукурузу, что вызвало большие проблемы на мировом рынке.

По словам Блинкена, Россия использует зерновую сделку как инструмент давления, и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия.

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