КГБ передал в Генпрокуратуру уголовное дело на 18 обвиняемых «в терроризме» граждан

КГБ Беларуси передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело по обвинению 18 граждан в терроризме, включая «поджог дома депутата» Олега Гайдукевича.

"Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, спланировавших и совершивших в Республике Беларусь ряд актов терроризма, в том числе в отношении … Олега Гайдукевича, а также иные преступления. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 18 человек", - говорится в сообщении ведомства.

В числе обвиняемых значится известный ресторатор Вадим Прокопьев, в отношении которого, а также Дениса Хамицевича и Игоря Чемякина осуществляется процедура спецпроизводства.

В июле 2021 года КГБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома Гайдукевича: 11 июля в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась, никто не пострадал.