В Германии планируют ужесточить закон об оружии

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявил о намерении усилить закон о владении оружием.

Как пишут немецкие СМИ, разработанный Министерством внутренних дел ФРГ законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, не признающего существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия. Такую информацию обнародовала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на 48-страничный документ.

За усиление закона об оружии глава МВД высказалась еще до новогодних беспорядков, напоминает издание. В ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет.

Но еще до того прения вокруг закона об оружии получили новый импульс. Произошло это после ареста 7 декабря 25 человек из "рейхсбюргеров". Большинство задержанных обвиняются в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему государства.

Тогда Фезер сообщила, что более чем у тысячи "рейхсбюргеров" конфисковали оружие и, по крайней мере, еще 500 из них имеют лицензии на нее. При этом частное владение огнестрельным оружием в Германии является редкостью.