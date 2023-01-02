Последнее обновление: 02.01.2023 10:03

Россия за минувшую ночь нанесла 51 удар по Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник утром сообщил, что за минувшие сутки российские войска в общей сложности нанесли 51 авиаудар по Украине, применив 44 иранских беспилотника "Шахед-136", а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БПЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины… Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе по детской больнице города Херсона", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной было уничтожено 45 беспилотников.

Министерство обороны России прокомментировало удары, нанесенные по Украине 31 декабря и в новогоднюю ночь: согласно утверждениям ведомства, их целями были "объекты оборонно-промышленного комплекса страны, задействованные в изготовлении ударных беспилотников".

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