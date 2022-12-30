Последнее обновление: 30.12.2022 18:58

Украина назвала официальное число взятых в плен бойцов ВСУ

В настоящий момент около 3400 украинских военнослужащих находятся в российском плену, сообщила уполномоченная по правам человека Украины Алена Вербицкая.

По ее словам, еще порядка 15 тысяч бойцов числятся пропавшими без вести.

"Что именно с ними произошло, мы не знаем. Может быть, они тоже попали в число военнопленных; их могли насильно вывезти с оккупированных Россией территорий; а может, они давно убиты. Для их родных такая неопределенность особенно невыносима", - сказал Вербицкая, которую цитируют украинские медиа.

Вербицкая также заявила, что Россия отказывается пускать благотворительные миссии Красного Креста в лагеря, в которых содержатся украинские военнопленные, и систематически нарушает Женевскую конвенцию о правах военнопленных.

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