Украинские власти сообщили о ночной атаке 16 беспилотников

Украинские власти сообщили о подробностях ночной атаки 16 иранских БПЛА "Шахед-136", атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений.

"Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", - говорится в заявлении Военно-воздушных сил Украины. Сообщается, что все беспилотники были сбиты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу ночью должны были атаковать семь дронов-камикадзе. Два из них сбили на подлете, пять - над городом.

Обломки повредили здания в Голосеевском районе - в жилом доме и нежилом строении. Там выбиты окна. Пострадавших нет. Ранее в городской военной администрации сообщали о попадании дрона в административное здание, сообщает BBC.

С сентября Россия атакует Украину с помощью беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-136. Тегеран сначала последовательно отрицал данные о поставках БПЛА в Россию. В ноябре власти Ирана признали факт поставки беспилотников России, однако в Тегеране настаивают, что поставки были сделаны до вторжения российских войск в Украину.