Последнее обновление: 29.12.2022 08:17

Силы ПВО Украины с сентября сбили более 420 ракет

С сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела, приняли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы, - так же и они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

"С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется", - уточнил он.

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