Глава разведки Украины: Ситуация на фронтах зашла в тупик

Битва в Украине в настоящий момент застопорилась: ни Украине, ни России не удается осуществить значительных прорывов, полагает руководитель главного управления разведки украинского генштаба Кирилл Буданов.

"Ситуация просто подвисла, - сказал Буданов в интервью BBC. – Движения нет”.

После того как украинские вооруженные силы в ноябре освободили Херсон, основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута в Донецкой области. На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и нехватка наступательных вооружений вынудили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км.

По мнению Буданова, Россия сейчас “в полном тупике”, неся чрезвычайно высокие потери, и Кремль уже принял решение объявить об очередной волне мобилизации. Однако, добавляет он, украинской армии на многих направлениях по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

“Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут, - сказал Буданов. – Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения”.

Ранее в этом месяце главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что для достижения успеха в войне необходимо значительно больше вооружения, чем предоставляют сейчас партнеры Украины.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", - сказал Залужный в интервью журналу Economist.

В Киеве признают, что тех объемов и номенклатуры вооружения, которые предоставляют Украине ее партнеры, и в первую очередь, США, недостаточно для того, чтобы осуществить перелом в войне.

На данный момент Вашингтон предоставляет военной помощи Украине примерно на 1,2 млрд долларов в месяц – в то время как прямые расходы на войну российского бюджета, согласно расчетам экспертов, примерно в 7-8 раз выше.

До сих пор Белый дом отказывается предоставлять Украине танки, БМП, боевые самолеты или ракеты дальнего радиуса действия, а подписанный 9 мая Джо Байденом закон о лендлизе, который бы позволил передавать Украине любые необходимые ей типы вооружения без бюрократических проволочек, до сих пор так и не начал действовать.