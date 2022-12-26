Украина поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба заявил, что 26 декабря Украиной будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совета безопасности ООН.

"… мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, нет", - заявил Кулеба в эфире украинского ТВ.

Министр уверен, что после поражения России в развязанной войне вопрос ее будущего перестает быть табу для мировой дипломатии.

"И хотя эта тема пока не обсуждается на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, "но ниже уровня люди уже поднимают этот вопрос", - добавил он.