Зеленский: Россияне должны победить Кремль в своих головах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед обеими палатами Конгресса США заявил, что цивилизованному миру удалось победить Россию в битве за умы, но россияне смогут стать свободными, только победив Кремль в своих головах.

"Мы победили Россию в битве за умы. Российская тирания потеряла контроль над нами и никогда больше не будет влиять на наши умы. [...] У россиян будет шанс стать свободными, если они победят Кремль в своих головах", - сказал Зеленский.

Он также косвенно сравнил Путина с Гитлером.

"Они (Россия – ред.) бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то ... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал президент Украины.

На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя. Зеленский выступал на английском, и его слова "никогда не сдастся" - "will never surrender" - были явной отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля, отмечает BBC.

В конце своего выступления перед Конгрессом США Владимир Зеленский еще раз поблагодарил американцев за помощь и подарил конгрессменам флаг из Бахмута, который уже несколько месяцев бомбят и штурмуют россияне, и где он побывал накануне.