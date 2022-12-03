Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Шойгу заявил, что «мы тут не прячемся в кусты», а Шойгу пояснил, что приехал продолжить обсуждение поднятых во вчерашней беседе Лукашенко и Путина вопросов.

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию. От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - начал Лукашенко протокольную часть встречи.

"Словом, так, как договаривались с Путиным. Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим Министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил он.

"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете. Мы обменяемся мнениями. Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно, вы, наверное, отследили, тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был "Минск" - вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", - заявил Лукашенко.

Он напомнил о телефонном разговоре с Путиным: "Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности".

"… спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили по телефону, на прошлой встрече", - отреагировал Шойгу.