Последнее обновление: 15.12.2022 19:13

Двух украинцев осудили в Бресте за «агентурную деятельность»

Брестский областной суд 24 ноября вынес приговор по делу об «агентурной деятельности» в Беларуси в пользу Украины.

Украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Гудика судили за сбор данных о военной технике и объектах в Беларуси по заданию СБУ, говорится в обвинительном заключении.

Согласно обвинению, они собирали данные о военной технике и объектах по заданию СБУ с 2018 года. Вместе с ними был задержан и Игорь Дирко, но вместо уголовного преследования его депортировали из Беларуси.

Судья Андрей Лещенко приговорил Михаила к шести годам лишения свободы, а Дмитрия к пяти.



<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование