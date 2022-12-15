Двух украинцев осудили в Бресте за «агентурную деятельность»

Брестский областной суд 24 ноября вынес приговор по делу об «агентурной деятельности» в Беларуси в пользу Украины.

Украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Гудика судили за сбор данных о военной технике и объектах в Беларуси по заданию СБУ, говорится в обвинительном заключении.

Согласно обвинению, они собирали данные о военной технике и объектах по заданию СБУ с 2018 года. Вместе с ними был задержан и Игорь Дирко, но вместо уголовного преследования его депортировали из Беларуси.

Судья Андрей Лещенко приговорил Михаила к шести годам лишения свободы, а Дмитрия к пяти.