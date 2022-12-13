Лукашенко уверяет, что ВНС спасет Беларусь от гражданской войны

Всебелорусское народное собрание призвано уберечь страну от возможного внутреннего противостояния и даже гражданской войны, заявил сегодня Лукашенко на совещании.

"Люди должны понимать, что спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 2020 года. Нам спокойной жизни не дадут. Даже если мы будем этого хотеть - весь наш народ - спокойной жизни не дадут. И вообще, по-народному, ну а вдруг? Ну, а вдруг случится неразбериха? 2020 год - это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. Ну и внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. Ну а если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда естественно будет меняться власть, в том числе и президент", - сказал Лукашенко.

"Если появятся вот такие внутренние причины к столкновению… Мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм – ВНС… Это, опять по-народному говоря, надо всем 10 миллионам вбить в голову. Что если только какой-то конфликт - партии там возбудились, ветви власти начали гнуться в разные стороны, это перешло в общество, грозит гражданской войной… Что тогда? А тогда Всебелорусское народное собрание…», - убеждает он.