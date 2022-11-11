Совмин РБ продлил сроки работы корпунктов «Россия сегодня» и «НТВ»

Белорусские власти продлили сроки действия свидетельств об открытии в Беларуси корреспондентских пунктов двух российских СМИ.

«Продлить срок действия свидетельств об открытии в Республике Беларусь корреспондентских пунктов: Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство (Российская Федерация) с 3 декабря 2022 г. по 2 декабря 2023 г.; акционерного общества «Телекомпания НТВ» (Российская Федерация) с 7 декабря 2022 г. по 6 декабря 2023 г.», - говорится в постановлении Совмина №765 от 10 ноября 2022 года.