Последнее обновление: 02.11.2022 11:54

Глава КГБ Беларуси ждет «подкрепление» из Польши

Продолжая отчаянные попытки белорусских властей отвлечь внимание населения от внутренних проблем и возможного участия страны в войне против Украины, глава КГБ Беларуси Иван Тертель в минувший вторник заявил о планах Польши осуществить вторжение на территорию Беларуси.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - рассказал Тертель представителям рабочих коллективов Могилева.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование