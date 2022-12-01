Лукашенко говорит, что удерживает «противника» от применения военной силы против Беларуси

Лукашенко заявил, что ему удается сдерживать противника от применения военной силы против Беларуси, однако из его слов сложно понять, какой из противников синеокой наиболее вероятен.

"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси», - сказал Лукашенко, утонив, что пока нет признаков агрессии.

«Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит, по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки - важнейшая наша задача", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам обороны Беларуси.

В ходе совещания он перечислил вероятных агрессоров: Украина, «беглые», западные страны.

"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", - сказал Лукашенко.

"Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники", - продолжил перечисление Лукашенко.

«…западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - добавил он.