Лукашенко в очередной раз хоронит доллар

Лукашенко на саммите ЕАЭС в очередной раз объявил о конце долларовой эпохи и разделил мир на блоки.

"Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах", — заявил Лукашенко в Бишкеке.

Вслед за экономическим, то есть долларовым крахом Лукашенко прочит коллективному Западу и политический кризис.

«Мы видим, что примитивная штамповка Западом пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун. Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий - политический. Симптомы налицо», -утверждает Лукашенко.

Вместе с тем, отметил он, накат санкций не ослабнет одномоментно, а потому в рамках ЕАЭС необходимо обеспечить реальный выход на создание "производств будущего".

А еще Лукашенко предлагает саммит с участием стран - членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС.