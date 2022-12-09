Последнее обновление: 09.12.2022 08:01

Норвегия присоединилась к "потолку цен" на российскую нефть

Норвегия ввела предельную цену на российскую нефть, транспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель в соответствии с решением Европейского Союза и стран G7.

"Норвегия продолжает поддерживать ЕС и других союзников в плане санкций против России для того, чтобы и дальше оказывать давление на правительство страны и тех, кто его поддерживает", - отметила глава норвежского МИД Анникен Гуитфельдт.

Внешнеполитическое ведомство Норвегии напоминает, что ранее Осло присоединилось к санкциям ЕС, которые с 5 декабря предусматривают запрет импорта, покупки и перевозки российской нефти. В то же время с введением предельной цены были внесены некоторые изменения, чтобы разрешить некоторые услуги для нефти из России, которая продается по цене ниже установленного "потолка".

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