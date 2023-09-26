Европейские суда поставляют нефть из РФ, несмотря на превышение ценовых ограничений

Россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, даже несмотря на то, что ее поставки превышают ценовые ограничения, установленные странам G7.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в Финляндии.

По данным исследователей, примерно две трети нефти и нефтепродуктов из РФ перевозят суда, застрахованные или принадлежащие странам, которые придерживаются ценовых ограничений, установленных странами G7.

Помимо того, что Россия все еще использует западные суда, она собрала так называемый "теневой" флот танкеров, которые работают вне юрисдикции стран, которые ввели санкции. Они, как правило, перевозят нефть на короткие расстояния, где корабль с той же самой вместимостью может перевезти больший объем.

Однако, в своем заявлении руководитель группы CREA по вопросам европейско-российской политики и энергетического анализа Исаак Леви отметил, что больше, чем использование "теневых" танкеров, влияние ограничений цены на нефть подорвала неспособность правительств стран, которые их ввели, полностью обеспечить соблюдение верхнего предела цены и наказать нарушителей.

Страны G7 вместе с Европейским Союзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, после чего в феврале был введен лимит на топливо. Сначала страны ЕС договорились пересматривать верхний предел цены каждые два месяца и в случае необходимости корректировать ее, а страны G7 будут пересматривать ее "при необходимости".

Механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства того, что покупка не превышает ценовых ограничений в 60 долларов за баррель нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.