Зеленский: Ограничение цены на нефть РФ следует установить на уровне $30-40 за баррель

Украина считает, что ограничение цены на российскую нефть целесообразно установить на уровне $30-40 за баррель, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в субботу.

"Ограничение, которое сегодня рассматривается - около $65 - я считаю, искусственное. Россия заработает десятки миллиардов сверхприбыли и будет использовать против нас. К сожалению, не всем странам так больно вместе с нами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает позицию Литвы и Польши, выступающих за значительно более низкий ценовой потолок на российскую нефть.

"В любом случае, любое ограничение – это уже сигнал того, что страны будут идти дальше. Но нам хотелось бы в этой борьбе, чтобы санкции были очень результативными, чтобы ограничение было на уровне $30-40, чтобы их Россия чувствовала", – добавил Зеленский.

Страны ЕС пока не договорились, насколько строгим должно быть ограничение цен, которое будет введено совместно с G7.

Такие страны как Польша возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже этого уровня.