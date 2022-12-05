Последнее обновление: 05.12.2022 10:32

Беларусь снова избежала расширения санкций

Еврокомиссия сверстала 9-й пакет санкций против РФ, в котором снова не нашлось места для новых рестрикций в отношении Беларуси.

«Еврокомиссия ознакомила страны-члены ЕС с 9 пакетом санкций против РФ»,- сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, пакет состоит примерно из 180 пунктов и нацелен на банки, медиа и технологии.

"Интересно, что пакет не нацелен на Беларусь (снова)", - подчеркивает Йозвяк.

Он отметил, что пакет может быть согласован на встрече глав МИД стран ЕС 12 декабря.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование