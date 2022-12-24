Латвия предотвратила более 3000 попыток обхода санкций ЕС против РФ и Беларуси

При проведении контроля за соблюдением санкций, введенных в Европейском союзе в отношении России и Беларуси, Таможенное управление Службы государственных доходов Латвии (VID) с марта 2022 года до середины декабря выявило нарушения в 3040 случаях и запретило экспорт, импорт или транзит отдельных товаров из этих стран.

За девять месяцев этого года таможенники проверили около 120 200 документов и провели более 3400 мероприятий физического таможенного контроля. В результате проверок предупреждено более 3000 нарушений с запретом вывоза из ЕС или ввоза в Латвию товаров из России и Беларуси, которые попадают под санкции, передает BNS.

В рамках мероприятий таможенного контроля запрет распространяется на товары, пригодные для использования в отраслях транспорта, энергетики, телекоммуникаций и других, а именно, многофункциональные машины, трансформаторы, резервные части оборудования, транспортные средства, турбореактивные двигатели и различные механизмы.

Предотвратили попытки вывоза из ЕС медицинского оборудования, химической продукции, автозапчастей, противопожарного оборудования, бумаги, картона и других грузов. Также таможня запретила экспорт определенных люксовых предметов, ценность которых превышает установленный рубеж, например, легковых автомобилей, мотоциклов, кофейных аппаратов, часов, обуви.

Кроме того, в соответствии с регламентом физическим лицам разрешается вывозить в Россию и Беларусь любые банкноты официальной валюты страны ЕС в соразмерном объеме только для личных нужд в поездках. Во время контроля за соблюдением этих правил, в 194 случаях констатированы попытки незаконно вывезти из ЕС наличные деньги.

В свою очередь, запрет на импорт распространяется на грузы с такими подсанкционными товарами: изделия из дерева, мебель, древесные гранулы и брикеты, изделия из железа и стали, транспортные средства и их запчасти, бумага, изделия из пластмассы.

Чаще всего таможня выявляла попытки обойти санкции с использованием несоответствующих товарных кодов комбинированной номенклатуры или указанием заниженной стоимости люксовых товаров. В ряде случаев выявлено, что на груз оформляли двойные комплекты сопроводительных документов с разной информацией о получателе и адресе доставки. Это подтверждает, что на самом деле товар предназначался для вывоза в Россию.

Многие нарушения связаны с нарушением правил переходного периода - санкции в отношении Беларуси предусматривали, а в отношении России по-прежнему предусматривают отдельные исключения для конкретных групп товаров для завершения начатых сделок до определенного срока, если договор о соглашении не был заключен перед введением соответствующих санкций.

В случае выявления нарушений санкций таможенную процедуру приостанавливают, а товары возвращают обратно в страну-отправителя. Таможенное управление VID направило информацию о рисках другим государствам-членам ЕС в 768 случаях, обратив внимание на забракованные латвийской таможенной службой грузы и возможную попытку пересечения внешней границы ЕС в другой стране.