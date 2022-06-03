Евросоюз ввел санкции против пропагандистов БТ, Карпенко, Карича и детей Олексина

Евросоюз шестым пакетом ввел санкции против 12 персон и 8 юридических лиц Беларуси, следует из опубликованных в Официальном журнале решений ЕС.

В санкционный перечень включены Игорь Карпенко (председатель ЦИК), сыновья Алексея Олексина Дмитрий и Виталий, Андрей Паршин. Боголюб Карич, Денис Микушев, Андрей Сыч, Николай Доля, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый и пропагандисты с госТВ Игорь Тур, Людмила Гладкая, Григорий Азаренок.

Белинвестбанк будет отключен от SWIFT.

Санкции вводятся в отношении «Беларуськалия», «Беларусской калийной компании», «Интер-Тобакко», «Нафтана», «Гродненской табачной фабрики «Неман», «Белтаможсервиса», «Белкоммунмаша», Белтелерадиокомпании.