Последнее обновление: 14.10.2022 19:39

Пять государств ЕС предлагают синхронизировать санкции против Беларуси и России

Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония направили Европейской комиссии предложения для девятого пакета санкций, в котором в частности предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на документ.

Синхронизация санкций, введенных против России и Беларуси, уже некоторое время обсуждается в Брюсселе. По словам дипломатов ЕС, существует две цели: во-первых, как можно сильнее ударить по белорусской экономике и заставить режим в Минске прекратить помощь Москве, а во-вторых, чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Вопрос в том, будет ли единодушное согласие всех стран после недавних сообщений о том, что Россия атаковала гражданские цели в Украине с использованием белорусских баз.

Что касается предложений дальнейших санкций против Москвы, то они предусматривают запрет на импорт бриллиантов из России, запрет на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС и запрет на продажу недвижимости россиянам. Это санкции, которые были изъяты из восьмого пакета санкций во время переговоров.

Кроме того, пять стран подтвердили свое предложение об отключении всех российских банков от глобальной системы финансовых расчетов SWIFT, наложении санкций на атомную энергетику и ограничении на другие услуги.

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