Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций против РФ и Беларуси до февраля

Евросоюз ускорил работу над десятым пакетом санкций против России и намерен принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Это подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош, передает PAP.

"Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - сказал он.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку, подчеркивают они, важно не потерять эффект неожиданности.

"В очередной раз делается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - отметил дипломат ЕС.

Новые санкции также будут распространяться на продукцию, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также планируется расширить, включив в них больше лиц, ответственных за агрессию России против Украины и военные преступления.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Принятие санкций в ЕС всегда требует единодушия. В этом контексте некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затянуть с принятием новых ограничений, как она это делала в прошлом.

Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать, что будет дальнейшая напряженность в отношениях с Будапештом, сказал представитель ЕС.