Лукашенко «в последний раз» упорядочивает сферу образования

Лукашенко заявил, что после сегодняшнего совещания должно прекратиться реформирование сферы образования, включая вступительную кампанию.

"Вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов", - заявил Лукашенко.

"Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил (с 2023 года – ред.) с учетом общественного мнения. Доложите. Еще раз обращаю внимание присутствующих: поднятые вопросы непосредственно касаются наших людей, мы не должны своими решениями никого потерять и не дай бог кого-то оттолкнуть", - потребовал он.

По его словам, задача государства - обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в Беларуси.

"О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем", - добавил Лукашенко.

"Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу", - заключил Лукашенко.