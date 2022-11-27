Северная Корея хочет обладать самым мощным ядерным оружием в мире

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что конечной целью его страны является обладание мощнейшими ядерными силами в мире, сообщает Reuters.

Это заявление было сделано после того, как северокорейский диктатор проинспектировал испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" и пообещал противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия.

Он также сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государства и народа, а конечная цель – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".

Новую ракету он назвал "сильнейшим в мире стратегическим оружием" подчеркнув, что северокорейские ученые сделали "скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".

Позируя для фотографий с учеными, инженерами, военными и другими лицами, участвовавшими в испытании, Ким сказал, что ожидает от них дальнейшего расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.