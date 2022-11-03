Последнее обновление: 03.11.2022 11:56

КНДР провела неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея совершила неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

Источник отметил, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете Hwasong-17. Она смогла отделиться на втором этапе, но, как полагают, после этого упала в море между Корейским полуостровом и Японией.

Считается, что последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей состоялся 24 марта, когда Hwasong-17 – самое совершенное оружие Пхеньяна на сегодняшний день – зафиксировала самый высокий и длительный за всю историю испытания ракеты полет.

Северная Корея после вероятного испытания межконтинентальной баллистической ракеты в четверг совершила два запуска баллистических ракет малой дальности – всего через день после того, как режим Ким Чен Ина усилил напряженность на полуострове серией испытаний оружия.

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