Северная Корея симулировала ядерную контратаку против США и Южной Кореи

Северная Корея провела в субботу и воскресенье учения, призванные усилить "способность страны к военному сдерживанию и ядерной контратаке".

Об этом сообщило в понедельник госагентство KCNA, обвинив США и Южную Корею в "явной попытке развязать войну" против нее.

Учения включали запуск ракеты малой дальности: баллистическая ракета, оснащенная макетной ядерной боеголовкой, пролетела 800 км, прежде чем поразить цель по сценарию тактической ядерной атаки, сообщило KCNA.

Аналитики говорят, что фотографии свидетельствуют о том, что это был запуск баллистической ракеты малой дальности KN-23, но в отличие от прошлых испытаний, выхлопные газы двигателя, похоже, выходили с обеих сторон в момент взлета, что может означать, что была использована шахтная установка, пишет Reuters.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на учениях, имитирующих ядерную контратаку против США и Южной Кореи.