КНДР продолжает пулять баллистические ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету в четверг, предупредив о "более жестком военном ответе" на усилия США по усилению своего присутствия в регионе, сообщает Reuters.

Военные Южной Кореи заявили, что баллистическая ракета была запущена из города Вонсан на восточном побережье КНДР, пролетев 240 км до высоты 47 км со скоростью 4 Маха.

Последний запуск состоялся менее чем через два часа после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи раскритиковала воскресный трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, во время которого лидеры раскритиковали испытания оружия Пхеньяном и пообещали усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Министр сказала, что "агрессивные военные учения" трех стран не смогли сдержать КНДР, а скорее принесут "более серьезную, реалистичную и неизбежную угрозу" для них самих.

"Чем больше США будут настаивать на "усиленном предложении расширенного сдерживания" своим союзникам и чем больше они будут усиливать провокационную и блефующую военную деятельность... тем жестче будет военное противодействие КНДР", - сказала она.

Северная Корея ранее заявила, что ее недавние ракетные запуски были имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".