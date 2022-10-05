Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Северная Корея запустила баллистические ракеты в шестой раз за 12 дней

Северная Корея 6 октября запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, что является уже шестым ракетным испытанием Пхеньяна за последние 12 дней, передает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что одна из ракет преодолела более 350 километров, другая - около 800 км на максимальной высоте около 60 км.

Во вторник, КНДР впервые за 5 лет запустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.

После этого группа истребителей Южной Кореи и США осуществила совместный тренировочный вылет, во время которого корейский F-15K осуществил пуск двух бомб типа JDAM.

Также США вернули в воды возле Корейского полуострова авианосец США USS Ronald Reagan и его ударную группу.

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