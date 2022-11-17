Польша должна получить 20 заказанных HIMARS в следующем году

Двадцать систем HIMARS, заказанные Польшей три года назад, должны быть поставлены в 2023 году. Об этом сообщила представитель компании-производителя Lockheed Martin.

По ее словам, скорее всего, компания уложится в согласованные сроки и Польша получит заказанные системы уже в 2023 году, передает PAP.

Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin, из которых две должны были быть для боевого применения и две - для обучения.

В мае этого года Польша сообщила о планах заказать еще около 500 HIMARS.

Поскольку на выполнение заказа такого объема, параллельно с потребностями США и других союзников, производителю требуется длительное время, Польша также покупает почти 300 РСЗВ Chunmoo у Южной Кореи.