Беларусь якобы уговорила ООН создать экспертную группу по польской стене в Беловежской Пуще

Минприроды РБ и представители ООН в стране в среду договорились создать экспертную группу для продвижения на международных площадках вопросов, связанных с негативными последствиями возведения Польшей пограничной стены в Беловежской Пуще.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, в ходе встречи с участием министра Андрея Худыка, постоянный координатор ООН в РБ Иоанны Казана-Вишнивецкой и постпреда ПРООН Александры Соловьевой, "особое внимание было уделено негативным последствиям возведения заградительного сооружения на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская Пуща".

"Забор уже привел к фрагментации уникальных реликтовых лесов, охраняемых местообитаний краснокнижных животных, обеднению генофонда их популяций, нарушению гидрологического режима прилегающих экосистем», - также сказано в сообщении.

Утверждается, что «участники переговоров договорились создать объединенную экспертную группу для продвижения данного вопроса на международных площадках».