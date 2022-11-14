В октябре инфляция в Беларуси замедлилась до 15,2%

Рост потребительских цен на товары и услуги в октябре 2022 года замедлился до 15,2% в годовом выражении (к октябрю 2021 года), сообщил Белстат.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%, в мае 17,0%, в июне – 17,6%, в июле – 18,1%, в августе - 17,9%, в сентябре – 17,4%.

По сравнению с сентябрем 2022 года цены в октябре снизились сразу на 1,0%. С начала года рост цен составил 13,5%.

Рост цен на продовольственные товары в октябре составил 15,9% в годовом выражении. По отношению к сентябрю цены на снизились на 0,6%, с начала года рост составил 13,7%. Рост цен на непродовольственные товары составил соответственно 17,7%, минус 1,6% и 16,8%.

Рост цен и тарифов на услуги в годовом выражении составил 10,6%. По отношению к сентябрю цены на снизились на 0,8%, с начала года рост составил 9,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,6%, с декабрем 2021 г. – 116%.