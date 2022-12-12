ЕАБР называет госрегулирование и слабый спрос причинами замедления инфляции в Беларуси

Эксперты ЕАБР основными причинами замедления инфляции в Беларуси в ноябре называют госрегулирование цен и слабый внутренний спрос.

Как сообщалось, годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 13,3% в ноябре с 15,2% в октябре.

«В динамике потребительских цен продолжили проявляться эффекты введения новой системы ценового регулирования. Слабый внутренний спрос выступил дополнительным дезинфляционным фактором. Проинфляционное влияние валютного курса заметно снизилось в связи с коррекционным укреплением белорусского рубля к российскому. В целом эффект ужесточения ценового регулирования на инфляцию оказался более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«В связи с этим годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», - указывают эксперты.