Лукашенко оставил за Нацбанком «инфляционное таргетирование»

Лукашенко не стал лишать Нацбанк Беларуси роли «регулятора» инфляционных процессов в стране, но сказал, что решать проблему инфляции также должны все уровни власти.

"Инфляция во многом зависит от Национального банка. Но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Инфляция - это рост цен, это вопросы всех уровней власти страны", - сказал Лукашенко на докладе главы Нацбанка РБ Павла Каллаура.

Он признал, что Нацбанк в этом вопросе традиционно определяющая структура: "Не будем от этого отказываться".

Вместе с тем, Лукашенко вновь затронул тему противостояния правительства и Нацбанка – жесткую кредитную политику.

"Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику; правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче. Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики", - обозначил он тему для обсуждения.

Лукашенко также назвал доллар и евро «токсичными» для Беларуси валютами, на долю которых до сих пор приходится около 75% внешнеэкономических расчетов синеокой.