МАРТ назвал госрегулирование и падение цен в РФ причинами замедления инфляции в Беларуси

Снижению интенсивности годовой инфляции в Беларуси способствует, прежде всего, выстраивание новой системы регулирования цен, снижение цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют (в том числе к российскому), а также продолжающееся восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.

Такие факторы перечислил МАРТ РБ, комментируя замедление годовой инфляции в Беларуси в октябре до 15,2% с 17,4% в сентябре.

Наибольший вклад в замедление прироста годового ИПЦ (инфляции – ред.) оказали цены на продовольственные товары (обусловили около 1 процентного пункта снижения годового ИПЦ), в частности – на плодоовощную продукцию (годовой прирост цен по сравнению с предыдущим месяцем замедлился на 7,3 процентного пункта и составил 3,6 процента), мясо и мясопродукты (на 2 процентных пункта до 12,7 процента), а также некоторые ключевые импортируемые товары: рыбу и рыбопродукты (на 3,7 процентного пункта до 20,5 процента), электротовары (на 3 процентных пункта до 23,7 процента), мебель (на 2,8 процентного пункта до 9,9 процента), одежду (на 1,8 процентного пункта до 7,8 процента).

Среди продовольственных товаров отмечается снижение цен на рыбу и рыбопродукты (на 1,9 процента за месяц), крупы (на 2,9 процента), растительное масло (на 2,6 процента), отдельные виды мяса и мясопродуктов (на 0,4 процента), хлеб и изделия хлебобулочные (на 1,1 процента), а также муку пшеничную (на 1,9 процента).

В октябре сохранилось увеличение цен на молоко и молочные продукты, сыры, а также яйца куриные (по 0,8 процента).

В сегменте товаров плодоовощной продукции отмечается разнонаправленная динамика цен: при сезонном снижении цен на картофель (на 5,7 процента) и овощи «борщевого набора» (от 5,5 до 15,7 процента) фиксируется увеличение цен на помидоры (на 9,8 процента), огурцы (на 6,7 процента) и перцы (на 5,4 процента), однако их прирост продолжает носить восстановительный характер.

Несмотря на удорожание помидоров и огурцов в октябре т.г. цены на них сложились на более низком уровне, чем в октябре 2021 г.: помидоры в годовом выражении подешевели на 5,9 процента, огурцы – на 21,2 процента.

Между тем, МАРТ постеснялся написать, что цены производителей сельхозпродукции в октябре в годовом выражении выросли на 30,0%, что лишь немногим меньше по сравнению с годовой инфляцией в сентябре – 30,7%.

По отношению к ценам сентября т.г. отмечается снижение цен на большинство непродовольственных товаров (ткани, одежду, обувь, мебель, электротовары, строительные материалы и пр.): в среднем они подешевели на 1,6 процента.

В октябре продолжилось замедление прироста постоянно регулируемых цен (тарифов) – до 10,4 процента в годовом выражении (10,9 процента – в сентябре, 11,5 процента – в августе, 11,8 процента – в июне – июле т.г.).

По отношению к предыдущему месяцу отмечается удешевление лекарственных препаратов (на 0,6 процента) и водки (на 0,5 процента). Фиксируется снижение стоимости услуг горячего водоснабжения (на 2,5 процента) и отопления (на 3,2 процента) за счет пересмотра норм потребления коммунальных услуг на одного человека.