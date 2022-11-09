МАРТ Беларуси сообщил о дефляции в октябре

В Беларуси в октябре зафиксирована дефляция, заявил сегодня замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

"Система регулирования цен работает уже почти три недели... Вопросов возникало много, особенно в непродовольственном сегменте, так как продовольственный и ранее находился в условиях ценового регулирования, подходы им известны. Мы уже видим эффект от принятых мер. В октябре у нас дефляция. И по году в целом инфляция существенно замедлится", - сказал Картун, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он также сообщил, что МАРТ в рамках контроля по вопросам соблюдения законодательства о ценообразовании проводятся проверки на 1000 торговых объектах различных форм собственности.

«Установлено 990 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, направлено 208 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений; меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 523 виновных лиц; штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили 1401 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет)», - говорится в сообщении ведомства.