ЕАБР: Искусственное замедление инфляции в октябре аукнется Беларуси в будущем

Эксперты ЕАБР объяснили снижение инфляции в Беларуси в октябре 2022 года усилением ценового регулирования со стороны властей.

«Инфляция в Беларуси резко замедлилась в октябре до 15,2% г/г с 17,4% г/г в сентябре. При этом отдельно за октябрь впервые в истории Беларуси зафиксировано снижение потребительских цен на 1%. До текущего года минимальная инфляция в октябре была отмечена в 2009 г. в размере 0,4%. Снижение цен в октябре объясняется усилением ценового регулирования», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

Эксперты допустили дальнейшее снижение инфляции в РБ до конца года, добавив, что подобные действия не лучшим образом скажутся на ценах в будущем.

«Ожидаем дальнейшего замедления инфляции к концу года. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», - говорится в комментарии.