В сентябре годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 17,4%

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре 2022 года выросли на 17,4% в годовом выражении (к сентябрю 2021 года), сообщил Белстат.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%, в мае 17,0%, в июне – 17,6%, в июле – 18,1%, в августе - 17,9%.

По сравнению с августом 2022 года цены в сентябре выросли на 0,9%. С начала года рост цен уже составил 14,8%.

Рост цен на продовольственные товары в сентябре составил 17,1% в годовом выражении, 1,5% к августу и 14,4% с начала года. Рост на непродовольственные товары составил соответственно 20,3%, 0,5% и 18,7%.

Рост цен и тарифов на услуги в годовом выражении составил 11,1%, 0,2% к августу и 10,1% с начала года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 117,6%.