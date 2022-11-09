Последнее обновление: 09.11.2022 16:36

Минздрав: более 6,5 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошло более 6 520 000 человек в Беларуси. Об этом сообщил Минздрав.

Свыше 6 624 000 граждан получили одну дозу вакцины.

Более 114,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 227,8 тыс. детей 5-17 лет, из них более 207,2 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 71,6% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,4% населения.

Также проводится бустерная вакцинация населения, охват составляет 60%.

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