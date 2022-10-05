Лукашенко требует вернуться к однозначной инфляции в 2023 году

Лукашенко на совещании с правительством высказал недовольство ростом цен на продукцию белорусского производства, попутно потребовав от чиновников и Нацбанка снизить инфляцию в 2023 году до уровня 7-8%.

«Задача - вернуться в следующем году к однозначным величинам инфляции 7-8%. Разумеется, есть объективные для нас факторы, когда из-за бездумного введения санкций западными странами нарушился обычный уклад мировой торговли. Как результат, многолетние антирекорды по инфляции фиксируются во всём мире. Рост цен - это не изобретение Беларуси. Весь мир ошалел от этой инфляции», - сказал Лукашенко.

«Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья? Цены на сырье не выросли. На топливо тоже не выросли. Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Сначала взвинтили цены на подросший курс, а когда наш рубль укрепился, открутить ценник назад почему-то забыли. Вы этого не заметили? Почему не подняли гвалт и не восстановили справедливость?», - возмутился пенсионер.

«Импортёры почему-то упорно продолжают закладывать в цену товара курсовые риски, хотя курс белорусского рубля стабилен. Должна быть введена ответственность за обоснованность цен импорта и налажена система. И эта система должна быть подконтрольна. Особое внимание критическому импорту», - продолжил он.

Не забыл Лукашенко и про виновников роста цен «по умолчанию»: «Посредничества быть не должно! «Торгаши» взвинчивают цены на всех цепочках».