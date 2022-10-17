Последнее обновление: 17.10.2022 16:52

Глава КГБ Беларуси: Мы будем уничтожать террористов

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель во время информирования трудящихся Минского тракторного завода пообещал просто уничтожать террористов.

"Буквально в субботу наши коллеги из МВД задержали нескольких лиц, которые готовили теракты на ряде объектов Беларуси по инициативе BYPOL, который курируется полностью польскими службами. Мы будем действовать решительно - на уничтожение. Просто террористов будем уничтожать", - заявил Тертель.

Он также предупредил трудящихся о том, что политика «хатаскрайничества» больше не прокатит в стране.

«Я хочу, чтобы мы все понимали, что только от нас зависит судьба нас, наших детей - просто забиться под плинтус не удастся. На нас с вами смотрит молодежь как на пример. Поэтому не забиваться под плинтус, а проявлять свою мудрость, авторитет, чтобы успокоить ситуацию, если надо будет", - сказал Тертель.

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