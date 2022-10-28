Польша отменила упрощенный доступ россиянам к своему рынку труда

Польша отменила упрощенную процедуру доступа граждан России к рынку труда. Об этом заявила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малёнг, подписавшая соответствующее распоряжение.

“В условиях нападения россии на Украину и растущего риска миграции из россии мы решили отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят трудоустроить российских граждан на основании разрешения на работу, то они больше не освобождаются, как ранее, от теста на рынке труда (это тест, который предусматривает, что перед предоставлением разрешения иностранцу на трудоустройство в РП соответствующие органы проверяют, не может ли на это место быть трудоустроен гражданин Польши - ред.)", - пояснила Малёнг, которую цитирует PAP.

При этом россияне, работавшие в Польше легально, по упрощенной процедуре, до внесения этих изменений, могут это делать и далее, но только до истечения срока действия разрешения на работу или заявления о намерении предпринимателя трудоустроить иностранца.

В польском министерстве отметили, что Россия исключена из перечня стран, граждане которых могут трудоустраиваться на основании заявления работодателя о намерении взять на работу иностранца в ускоренном темпе, за семь дней. Сейчас в этот список входят только граждане Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Беларуси.

В министерстве отметили, что для внесения соответствующих изменений необходимо было изменить два предписания. Первое из них касается стран, к гражданам которых применяются положения о разрешениях на сезонную работу и о заявлениях работодателей о намерениях трудоустроить иностранца. Второе касается определения случаев, когда разрешение на трудоустройство иностранца выдается независимо от детальных условий выдачи разрешений на трудоустройство иностранцев.