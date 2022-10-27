Генштаб ВСУ: За сутки по украинским городам нанесено более 20 ударов

За минувшие сутки российские войска нанесли 18 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил украинский Генштаб.

"Вражеские удары получили города Купянск, Дружковка и Запорожье", – говорится в утренней сводке Генштаба.

Минувшей ночью также сообщалось об ударах по одному из районов Киевской области, в результате чего возник пожар.

"Есть несколько прилетов в одной из общин области. На месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара. Предварительно жертв и пострадавших нет", - написал в телеграм-канале глава областной администрации Алексей Кулеба.

Сообщалось, что часть ракет перехватили украинские системы ПВО.