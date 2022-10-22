ISW: Телефонные звонки Шойгу про "грязную бомбу" призваны запугать и расколоть НАТО

Очередной ежедневный аналитический отчет вашингтонского Института изучения войны в целом посвящен телефонным звонкам министра обороны России Сергея Шойгу своим зарубежным коллегам с предупреждением о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу".

ISW считает, что это "страшилка", призванная замедлить или остановить западную военную помощь Украине и посеять раскол внутри НАТО, отмечает BBC.

Маловероятно, что Россия сама готовит подобную операцию "под чужим флагом" - Россия еще до начала нынешней острой фазы войны голословно обвиняла Украину в стремлении завладеть оружием массового поражения и применить его, и российская пропаганда постоянно продвигала этот ложный тезис и позже.

Заявления Шойгу также вряд ли свидетельствуют о подготовке к применению "нестратегического ядерного оружия".

Решение о его применении будет приниматься лично Путиным, и предсказать его поэтому невозможно. Но в ISW считают, что это оружие не позволит Путину добиться его военных целей - ни Украина, ни Запад на уступки, вероятнее всего, не пойдут.

Разобрав эти версии, эксперты Института изучения войны приходят к выводу, что Шойгу всего лишь пытался запугать западных союзников Украины, чтобы те притормозили или прекратили военную помощь ей.