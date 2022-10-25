Россия хочет обсуждать тему «грязной бомбы» в СБ ООН

Применение Украиной "грязной бомбы" будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Антониу Гутерришу.

"Мы будем рассматривать применение киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - говорится в письме, передает "Интерфакс".

Небензя заявил Гутерришу, что Минобороны РФ "получило информацию, что данная провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран".

В связи с этим, согласно документу, РФ "призывает западные страны оказать влияние на режим в Киеве, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности".

Кроме того, Россия "призывает генсекретаря ООН сделать все, что в его силах, для предотвращения совершения этого чудовищного преступления".

Россия также запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Украиной «провокации» с применением "грязной бомбы". Утверждается, что обсуждение пройдет в закрытом формате.