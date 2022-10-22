Генштаб ВСУ: Россия за сутки нанесла 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины

За сутки российские войска нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины, говорится в сводке Генштаб ВС Украины.

«За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей», - говорится в сводке.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.