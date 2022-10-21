ISW: Российские войска начали отступать с запада Херсонской области

Российские войска начали отступление с запада Херсонской области, вероятно, они намерены растянуть отступление на несколько недель, но этому могут помешать ВСУ, если решат атаковать.

Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW), передает BBC. Эксперты института указывают, что для прикрытия отступления из Херсона российские военные могут взорвать плотину Каховской ГЭС.

Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что в пятницу россияне "довольно активно" увозили снаряжение с западного берега Днепра на паромах. Отступление требует, чтобы на передней линии его прикрывали от украинских атак. Для этого нужны хорошо подготовленные военные, готовые пожертвовать собой ради спасения сослуживцев, отмечается в сводке ISW. Но по утверждениям украинских военных российская сторона, наоборот, пытается вывезти из опасной зоны свои наиболее боеспособные подразделения.

Кроме того, в сводке Институт воспроизводит собственный прогноз о том, что российские военные могут взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть отступление, и возложить ответственность за это на Украину.

Ранее институт сообщал, что подрыв российскими войсками дамбы позволит им обвинить Украину в затоплении окрестных населенных пунктов, прикрыть свое отступление и задержать продвижение ВСУ через Днепр, а также отвлечь внимание от сообщений о своих потерях.