КГБ Беларуси записал главреда и гендиректора Тутбая в «террористы»

КГБ Беларуси включил главреда Тутябая Марину Золотову и гендиректора Людмилу Чекину в свой "террористический список".

Согласно списку, задержанные по подозрению в уклонении от уплаты налогов Золотова и Чекина теперь обвиняются в "разжигании социальной вражды" и "призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".

На прошлой неделе КГБ добавил в "террористический список" бывших журналистов tut.by Ольгу Лойко и Елену Талкачеву.

Сейчас списке КГБ значатся 934 человека, из них 189 белорусов.